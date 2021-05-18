Сегодня в Азербайджане начинается вакцинация препаратом «Sputnik V»

В Азербайджане продолжается процесс вакцинации в соответствии со стратегией вакцинации от COVID-19 на 2021-2022 годы.

C сегодняшнего дня граждане смогут вакцинироваться препаратом российского производства «Спутник V” в Бакинском центре здоровья, расположенном по адресу проспект Азадлыг, 112.

Каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста и не имеющий противопоказаний, может быть вакцинирован. Вакцина «Sputnik V» уже признана в 65 странах мира.

Напомним, что 11 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал распоряжение об импорте 300 000 доз «Спутника V» из России в Азербайджан. После этого минздрав республики одобрил использование вакцины российского производства.

2 мая вакцины «Sputnik V» были доставлены в Азербайджан.

| 2021-05-18T08:18:31+04:00 18 мая 2021, 10:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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