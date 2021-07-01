Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел очередные экзамены.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, сегодня состоялся I этап вступительного экзамена для выпускников предыдущих лет, вступительный экзамен в высшие учебные заведения по V группе специальностей и в колледжи на базе 11-летнего образования; дополнительный экзамен по иностранному языку для желающих принять участие в конкурсе с выбором иностранного языка, отличного от иностранного языка, сданного на выпускном экзамене; дополнительный экзамен для желающих сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка на котором сдавали выпускной экзамен.

Экзамены проводились в 7 городах и районах.

По предварительной информации, одного человека не допустили к экзамену из-за повышенной температуры тела. Трое человек были исключены с экзамена за обнаружение их мобильных телефонов. От экзаменов был отстранен один наблюдатель, который пытался помочь абитуриенту.