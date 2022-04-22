Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил, что в пятницу, 22 апреля, состоялись несколько длительных разговоров между сторонами.

«Подтверждаю», — написал Мединский в Telegram-канале, комментируя сообщения в СМИ о переговорах двух сторон.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что переговоры Москвы и Киева в настоящий момент идут медленно. По его словам, переговоры с Украиной застопорились в связи с тем, что Киев не стал реагировать на переданные ему предложения со стороны РФ.

20 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Киев в ходе переговоров получил предложения российской стороны и изучает их. (gazeta.ru)