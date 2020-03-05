Сегодня Конституционный суд примет итоговое решение о выборах

Сегодня в Азербайджане состоится заседание Пленума Конституционного суда по особому конституционному производству.

На заседании, в соответствии со статьей 86 Конституции, будет рассмотрен вопрос проверки и утверждения результатов внеочередных выборов в Милли Меджлис VI созыва, которые состоялись 9 февраля 2020 года.

После завершения судебного рассмотрения Конституционный суд примет решение.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 26 февраля представила протокол об общих итогах выборов в Милли Меджлис в Конституционный суд для утверждения.(report)

| 2020-03-05T10:05:11+00:00 5 марта 2020, 10:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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