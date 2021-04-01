Сегодня годовщина начала апрельских боев

Прошло пять лет со дня апрельских побед Азербайджанской Армии над армянскими вооруженными подразделениями.

Как сообщает АПА, в ночь на 2 апреля 2016 года подразделения вооруженных сил Армении подвергли интенсивному обстрелу азербайджанские позиции по всей линии фронта из крупнокалиберных пулеметов, минометов, гранатометов и артиллерийских установок.

Кроме того, обстрелу подверглись населенные пункты около линии соприкосновения, где компактно проживает гражданское население.

Для пресечения вражеских действий руководство Вооруженных сил Азербайджана, оценив оперативную обстановку, приняло решение о принятии срочных ответных мер.

Высоты вокруг села Талыш, которые могут представлять угрозу для Гёранбойского района и города Нафталан, а также населенный пункт Сейсулан были полностью зачищены от врага. С целью обеспечения безопасности города Горадиз подразделения ВС Азербайджана взяли под контроль возвышенность «Лелетепе», которая расположена в направлении Физулинского района и позволяет держать под контролем обширную территорию. Точным ответным огнем наших войск был разгромлен командно-штабной пункт ВС Армении, расположенный на оккупированных территориях Азербайджана. В результате нанесенного удара также было уничтожено большое число вражеских военнослужащих, в том числе офицеров в звании полковник, генерал.

В ходе 4-дневной войны свыше 2000 гектаров были освобождены от оккупации, под контроль азербайджанской армии перешли стратегические высоты, с которых можно контролировать большую часть территории Нагорного Карабаха.

Несмотря на то, что армяне заявили, что в результате боев в начале апреля потеряли до 100 военных, имеется информация, что на самом деле враг потерял убитыми более 300, число раненых превышает цифру 500. В боевых столкновениях были потери и у азербайджанской армии.

Во время военного столкновения отступающий в панике противник оставил на поле боя документы, средства связи и другую амуницию. Подразделения ВС Азербайджана захватили брошенные на поле боя вооружение, боеприпасы и приборы ночного видения отступившего противника.

Как логичное продолжение успешных апрельских боев, Азербайджанская Армия начиная с 27 сентября 2020 года в течение 44 дней освободила от оккупации наши земли, и Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции.