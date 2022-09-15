Сегодня, 15 сентября, отмечается 104-я годовщина со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации – одна из самых доблестных страниц в истории Азербайджана ХХ века. Османская Турция, несмотря на свое тяжелое положение, для восстановления территориальной целостности Азербайджана направила сюда Кавказскую исламскую армию.

Эта дата воспринимается как один из самых ярких символов братства между турецким и азербайджанским народами.

Несмотря на протесты ряда европейских стран, в августе-сентябре 1918 года Османская Турция не пренебрегла братской помощью и не оставила в беде Азербайджан, тем самым достойно выполнив свою историческую миссию.

4 июня 1918 года в Батуми был заключен Договор о дружбе между Османским государством и Азербайджанской Демократической Республикой (АДР), который стал первым документом, подписанным азербайджанским правительством с иностранным государством.

Соглашение предусматривало развитие дружественных отношений между двумя государствами в политической, правовой, экономической и военной сферах.

Согласно пункту 4 данного договора, Азербайджан имел право обратиться к османскому правительству за помощью в борьбе против оккупации армянских и большевистских банд.

Усилиями брата министра обороны Османского государства Энвар-паши — 28-летнего Нури-паши — в короткие сроки была сформирована Кавказская исламская армия. В ее состав вошли 106-й и 107-й пехотные и 56-й артиллерийский полки, переброшенные на Кавказ с палестинского фронта.

Отметим, что вооруженные силы Нуру паши не смогли бы должным образом выполнить свою историческую миссию в условиях изоляции от азербайджанского народа и отсутствия сотрудничества с национальными военными силами Азербайджана. Азербайджанский народ сыграл очень большую роль в освобождении Баку. Правда, в то время Османское государство помогало нам, но и наш народ поднялся на борьбу. В этом важную роль сыграли наши добровольцы, в том числе нашШихлински генералы. Нуру паша с большим уважением относился к опыту и уровню подготовки Алиаги Шихлинского, имевшего большой боевой опыт. Габиб бек Селимов был начальником штаба Чрезвычайного азербайджанского корпуса и руководителем Южной группы Кавказской Исламской армии.

После приближения к Гяндже ряды Кавказской исламской армии пополнили до тысячи азербайджанских военных и численность войск достигла 12 тысяч человек.

15 сентября 1918 года, после 30-часовых ожесточенных боев, армия под командованием Нури-паши Киллигиля освободила Баку, что позволило молодому азербайджанскому правительству переехать из Гянджи, где оно заседало после 28 мая 1918 года.

В боях за Баку погибли 1 132 бойца Кавказской исламской армии.

В городе прошел военный парад. Бакинцы с большим энтузиазмом встретили освободителей.

После восстановления Азербайджаном независимости в 1991 году, ежегодно 15 сентября люди посещают могилы павших турецких воинов.

Это происходит не только в Баку, но и в Шамахы, Гейчае и других районах. На Аллее шехидов в Баку у памятника погибшим солдатам проводится поминальная церемония.