Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провёл первый этап вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым дисциплинам, вторая попытка).

Как передает АПА со ссылкой на ГЭЦ, для проведения экзаменов было выделено 5 экзаменационных помещений, 13 экзаменационных руководителей, 5 общих экзаменационных руководителей, 96 контролеров-преподавателей, 24 сотрудника режима пропуска (охраны) и 5 представителей зданий.

Результаты экзамена будут обнародованы в ближайшие 2-3 дня.