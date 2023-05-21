Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей со своим американским коллегой Джо Байденом на вопрос журналистов, взяли ли Бахмут русские, сказал «я думаю, нет», передают агентства AP и Reuters.
«На сегодняшний день он только в наших сердцах», — цитирует Reuters Зеленского, который подчеркнул, что от города «ничего не осталось».
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в телеграмм подчеркнул, что президент опроверг потерю Бахмута.
Вопрос репортера:
- Русские сказали, что они взяли Бахмут.
Ответ Зеленского:
- Я думаю, что нет.
«Таким образом, президент отрицает взятие Бахмута», — сказал Никифоров.