Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей со своим американским коллегой Джо Байденом на вопрос журналистов, взяли ли Бахмут русские, сказал «я думаю, нет», передают агентства AP и Reuters.

«На сегодняшний день он только в наших сердцах», — цитирует Reuters Зеленского, который подчеркнул, что от города «ничего не осталось».

Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в телеграмм подчеркнул, что президент опроверг потерю Бахмута.

Вопрос репортера:

Русские сказали, что они взяли Бахмут.

Ответ Зеленского:

Я думаю, что нет.

«Таким образом, президент отрицает взятие Бахмута», — сказал Никифоров.