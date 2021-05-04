Сегодня азербайджанские депутаты обсудят 11 вопросов

Сегодня Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проведет очередное заседание, на котором будут обсуждены 11 вопросов.

Это следующие вопросы:

— законопроект о внесении изменения в закон «О свободе вероисповедания» (третье чтение);

— законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках (третье чтение);

— законопроект о внесении изменений в законы «О заботе государства о лицах, больных сахарным диабетом», «О донорстве крови и ее компонентов», «О профилактике беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об Обществе Красного Полумесяца Азербайджана», «О пчеловодстве», «О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях», «Об образовании», «О физической культуре и спорте», «О закупке земель для государственных нужд», «О борьбе с заболеванием ВИЧ» и «О пресечении бытового насилия» (третье чтение);

— законопроект о внесении изменения в законы «О заботе государства о лицах с рассеянным склерозом», «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения», «О защите зеленых насаждений», «Об обязательной диспансеризации детей», «Об ограничении использования табачной продукции», «О профессиональном образовании», «О правах лиц с инвалидностью», «О психологической помощи» и «Об общем образовании» (третье чтение);

— законопроект об утверждении изменений от 2016 года к Дополнениям Конвенции (измененным) «О документах, удостоверяющих личность моряка» № 185 от 2003 года;

— законопроект о внесении изменения в «Положение об удостоверении личности моряка» и в закон «Об утверждении спецификации, изображения и образца удостоверения личности моряка» № 541-IIIQ от 1 февраля 2008 года (первое чтение);

— законопроект о внесении изменения в закон «О государственной пошлине» (первое чтение);

— законопроект о внесении изменения в закон «Об Алятской свободной экономической зоне» (первое чтение);

— законопроект о внесении изменения в Налоговый кодекс (первое чтение);

— законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс, законы «О государственном реестре недвижимости» и «Об ипотеке» (первое чтение);

— законопроект о внесении изменения в закон «О ветеринарии» (первое чтение).