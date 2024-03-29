Интервью # с референтом ныне покойного президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе (1998-2003 годы), политологом Гией Кучава:

— Как вы прокомментируете итоги визита в Грузию генсека НАТО Йенса Столтенберга?

— Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса.

Cчитаю, что визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга надо рассматривать в контексте региона всего Южного Кавказа, так как он посетил Баку, Тбилиси и Ереван. Также думаю неслучайно визит генсека НАТО в страны нашего региона был после визита премьер-министра Грузии Кобахидзе в Азербайджан и Армению.

По итогам встречи премьер-министр Кобахидзе отметил вклад НАТО в укрепление обороноспособности Грузии и признания территориальной целостности. Генсек отметил, что Грузия является важным партнёром НАТО и подчеркнул вклад Грузии в миссии НАТО. Столтенберг особо подчеркнул, что страны Альянса признают территориальную целостность Грузии.

Столтенберг особо подчеркнул, что для вступления в Северо-Атлантический Альянс необходимы не только совместные Вооружённые Силы, но и укрепление демократических институтов, так как эти два процесса «идут рука об руку».

— На днях оппозиционеры передали президенту Грузии более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили. Что стоит за этим шагом?

— Сторонники Михаила Саакашвили утверждают, что без участия их лидера на парламентских выборах, которые состоятся в октябре нынешнего года, эти выборы будут нелегитимными. Хотя по грузинскому законодательству, гражданин иностранного государства не имеет права участвовать в политической жизни Грузии.

Напомню, что Саакашвили потерял гражданство Грузии, когда принял гражданство Украины. После он ни разу не обращался в органы юстиции с просьбой восстановления гражданства Грузии.

Многие эксперты, в том числе и я, сходимся во мнении, что Саакашвили и его партия более никогда не смогут вернуться во власть. Хотя определённый процент голосов на предстоящих парламентских выборах они смогут получить. Это фанаты Михаила Саакашвили. Несмотря на то, что после 2016 года Единое Национальное Движение распалось на несколько партий, все они считаются одной политической силой.

Массовые движения, на что претендуют сторонники третьего президента Саакашвили, хотя таковыми они уже не являются, как бы не были различны их цели и доктрины, находят сторонников среди граждан определённого склада и привлекают к себе людей одинакового образа мыслей.

Нет никакого сомнения, что в явлениях, связанных с фанатичной верой, стремлением к власти, к единению, самопожертвованию, имеется известная общность. Каждое так называемое «священное дело» сильно отличается от другого – по содержанию, доктрине, но все факторы, которые делают их действенными, однородны.

— Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о том, что Грузия готова сыграть позитивную роль в налаживании отношений между Арменией и Азербайджаном ради мира и стабильности на Южном Кавказе. На ваш взгляд, насколько реально посредничество Грузии в этом процессе?

— Грузия пользуется довольно высоким авторитетом и может стать успешным посредником между Азербайджаном и Арменией. После визита в Баку, где премьер Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Ильхамом Алиевым, в Тбилиси заявили, что наша страна готова внести свой вклад в установление мира в регионе Южного Кавказа и взять на себя роль посредника. Президент Алиев, в свою очередь, заявил о готовности к двусторонним и трехсторонним встречам в Грузии, как только Ереван даст на них согласие.

Во время визита в Ереван премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе его армянский коллега Никол Пашинян заявил: «Я ознакомил своего коллегу с нашими соображениями, которые касаются нормализации взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией. Я подтверждаю, что Армения готова всё сделать для мира и стабилизации в регионе, и мы готовы взять ответственность».

Грузия ещё в 1990-е годы, когда президентами были Эдуард Шеварднадзе, Гейдар Алиев и Левон Тер-Петросян старалась быть посредником в урегулировании конфликта. Сегодня, когда Россия больше не может манипулировать проблемой так называемого «Арцаха», есть реальные шансы добиться взаимовыгодного мира, и шансы Грузии для успешного посредничества значительно выше, чем в 90-е годы прошлого столетия.

— В последнее время наблюдается заметная активность властей Грузии по углублению политических связей с Азербайджаном и Арменией. Какова причина этих шагов?

— Ещё на рубеже XIX-XX вв. один из основоположников немецкой геополитики Карл Хаусхофер писал, что «государства на перевалах, однажды потеряв независимость, с трудом могут его восстановить. Так было в Тироле… на Кавказе». В конце 1991 года, с распадом русско-большевистской империи, страны нашего региона сумели восстановить независимость. Но империя ещё в 1920-е годы сумела заложить мины замедленного действия, которые сработали при распаде СССР. Это так называемые «Арцах», «Южная Осетия» и Абхазия. Проблема территориальной целостности Азербайджана решена, Армения признала территориальную целостность Азербайджана в границах 1991 года, т.е. в международно признанных границах.

Сегодня у власти в России находятся реваншисты, которые мечтают восстановить границы Российской империи 1914 года в лучшем случае, а минимум в границах Конституции СССР 1977 года. Об этом, кстати, несколько лет назад говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цель этой активности, по моему мнению, скоординировать действия для установления мира и взаимопонимания между нашими государствами.

— В последнее время власти Армении делают заявления по вступлению страны в Евросоюз. Что вы думаете по данному поводу?

— В Грузии многие приветствуют данное решение армянского правительства. Но мы не должны забывать, что Еревану придётся нелегко на этом пути. Россия имеет возможность влиять на внутреннюю политику Армении. Она открыто поддерживает бывшую власть, так называемый «карабахский клан», лидеры которого стараются дестабилизировать армянское общество. Да и в самой России некоторые депутаты не раз говорили, что силами российских войск, дислоцированных в Гюмри, должны поменять власть, открыто грозили ликвидацией премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Сегодня Армения ходит по острию ножа. И страны региона должны поддержать нынешнее правительство Армении для интеграции в европейские структуры. Напомню, что странам Евросоюза, в отличие от России, нужен стабильный и мирный Кавказ.