Возглавляемое Маргаритой Симоньян агентство «Sputnik Армения» решило в очередной раз проявить свою провокационную сущность по случаю 103-й годовщины провозглашения Первой республики Армения. Так, издание опубликовало пространную статью о том, что Армения в наши дни, как и век назад столкнулась с внешними угрозами.

При этом приведя список деятелей, которые создали в 1918 году Армению, издание упоминает также имена Гарегина Нжде и Драстамата Канаяна. О деяниях этих приспешников немецких фашистов читатели вдоволь наслышаны. Достаточно вспомнить фразу Нжде, сказанную во время Великой Отечественной войны о том, что «кто погибает за Германию, тот погибает за Армению».

Недалеко в своей любви к немецким фашистам ушел и Канаян, сформировавший совместно с Нжде Армянский легион в составе Вермахта из числа армян-военнопленных Советской Армии и армян, проживающих в Европе.

Конечно же об этих фактах биографии Нжде и Канаяна издание «Sputnik Армения» предпочитает не упоминать. Также как и о том, что в 2019 году Армения голосовала за принятие Генассамблеей ООН резолюции по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, предложенной Россией.

Но зато издание открытым текстом заявляет о территориальных претензиях к Азербайджану и Турции, вспоминая события 1918-1920 годов. Издание отмечает, что Первая республика пала под ударами турецкой армии. Хотя сведущие в этой теме лица знают, что Армения тогда проиграла в войне против Турции, возникшей из-за территориальных претензий Еревана к Анкаре.

К слову, 28 мая 1918 года Армения не была формально провозглашена независимой. Первое заседание армянского парламента (Национального совета) 1 августа 1918 года сочло нецелесообразным объявлять о независимости прежде решения о границах нового государства. Армения считала, что «от Армении были отделены Карская область, Ахалкалаки, Сурмалу, Нахчыван, Карабах, большая часть провинций Еревана и Эчмиадзина, Борчалу, Памбак, Александрополь, большая часть Даралаяза и Зангезура».

Как видите, аппетиты у новосозданного государства были чрезмерно огромные. Чтобы осуществить эти планы Армения за эти два года начала войну против Азербайджана, Грузии и Турции и только приход Красной армии советской России спас армянское государство от полного разгрома и уничтожения. Жаль, что несмотря на такой большой срок, армяне так и не извлекли соответствующие выводы из своей истории, которая во многом повторяется и в наши дни…