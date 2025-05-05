Словацкий премьер-министр Роберт Фицо отреагировал на слухи об ухудшении здоровья, опубликовав фото, где он в футболке нырнул в Дунай.

Об этом сообщает «Европейская правда».

На своей странице в Facebook премьер Словакии Фицо написал, что пригласил журналистов, которые интересовались его здоровьем, «размяться и поплавать».

«Никто не пришел. Я понимаю. Наверное, немного дождило и было прохладно», – добавил он, прикрепив фото своего купания в Дунае.

В последние дни в словацких СМИ предполагали, что у Фицо ухудшилось здоровье, поскольку он неожиданно отменил участие в нескольких мероприятиях по случаю Первомая.

На этом фоне российские источники даже допускали, что премьер Словакии может не приехать в Москву 9 мая – хотя он единственный лидер ЕС, который на это согласился.

Соратники Фицо, однако, опровергли эти слухи. А сам словацкий премьер накануне признал, что имеет некоторые проблемы со здоровьем после покушения в мае 2024 года, но они не влияют на его работу.