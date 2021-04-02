Экс-президента Кыргызстана Атамбаева оставили под стражей

Первомайский районный суд Бишкека в пятницу, 2 апреля, продлил на два месяца срок меры пресечения для экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Так, Атамбаев останется под стражей до 7 июня.

В июне 2020 года Атамбаев, возглавлявший Кыргызстан с 2011 по 2017 годы, был признан виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Председатель Государственной службы исполнения наказания Кыргызстана Калыбек Качкыналиев получил по этому же делу два года лишения свободы. Суд также принял решение о конфискации имущества Атамбаева и лишении его государственных званий и наград.

В конце ноября 2020 года Верховный суд Кыргызстана отменил приговор Атамбаеву и отправил его дело на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека. 4 января Атамбаев из-за ухудшения состояния здоровья переведен из СИЗО в колонию больничного типа.

Экс-президент также является главным фигурантом по делу о беспорядках в селе Кой-Таш в августе 2019 года. В конце июня 2019 года парламент лишил его неприкосновенности, 7 августа правоохранительные органы дважды пытались взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. На следующий день столкновения продолжились, но в ходе спецоперации с участием около 3000 сотрудников милиции Атамбаев сдался. В ходе беспорядков пострадали 225 человек, погиб один из спецназовцев. (DW)