Состоялось очередное заседание Аудиовизуального совета в онлайн формате.

Об этом # сообщили в Совете.

На заседании в соответствии с «Планом мероприятий по совместной деятельности Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики и Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики до 2024 года» были обсуждены результаты мониторингов, проводимых обоими органами в связи с рекламными трансляциями.

В результате мониторинга аудиовизуальных программ, проведенного Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком на основании обращений, направленных в Аудиовизуальный совет, в эфире ряда телевизионных каналов был зафиксирован факт нарушения требования статьи 29.5 закона «О рекламе» (запрещена реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности и искусственному оплодотворению).

В эфире «Xəzər TV» 25, 26 и 27 апреля 2023 года, «ATV» 28 марта, 4 и 26 апреля 2023 года, «ARB» 28 марта 2023 года, «Dünya TV» 10 марта 2023 года были выявлены случаи рекламы медицинских услуг по искусственному оплодотворению.

После проведенных обсуждений Аудиовизуальный совет вынес предупреждение ООО «Xəzər TV», независимой теле-радиокомпании «Azad Azərbaycan», ООО «ARB 24», теле-и радиокомпании «Dünya» о применении серьезных административных санкций в случае повторения подобных действий.