26 мая в результате разлива реки Дебет на территории соседних государств наблюдается сильное наводнение.

Об этом oxu.az сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

По его словам, учитывая, что на территории Грузии Дебет впадает в реку Храми, являющуюся притоком Куры, есть риск повышения ее уровня в период с 26 по 28 мая в пункте Гыраг Кесемен, что может вызвать наводнения на территории Газахского, Агстафинского и Товузского районов.

Глава метеослужбы призвал население, проживающее на этих территориях, проявлять осторожность и держаться на безопасном расстоянии от берегов.

По его словам, учитывая, что река Дебет впадает в Куру, в то же время в результате проливных дождей, выпавших в бассейне реки Кура на территории Грузии, произошло резкое повышение уровня воды в реке в районе Тбилиси.

«Поэтому не исключено, что 26-28 мая на пункте Гырагкесемен реки Кура уровень воды повысится и на некоторых участках реки, проходящей через Газахский, Агстафинский и Товузский районы, произойдет наводнение». — сказал он.

Н.Махмудов отметил, что в связи со сложившейся ситуацией жителей Газахского, Товузского, Агстафинского районов просят быть осторожными и держаться подальше от побережья.