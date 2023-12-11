На заседании Аудиовизуального Совета Азербайджанской Республики обсуждался мониторинг рекламных материалов, транслировавшихся в течение октября текущего года на общенациональных наземных телевизионных каналах.

Как передает Аудиовизуальный Совет, в результате мониторингов в рекламных материалах действующего в Азербайджане коммерческого банка было зафиксировано нарушение закона «О рекламе», предоставление неполной информации о проводимой банком лотерее.

Отмечается, что в эфире многих телеканалов и в ноябре наблюдалось распространение данного материала.

Аудиовизуальный Совет предупредил вещателей о применении административных санкций в случае повторения таких нарушений.