Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре.

Это подтвердили источники УНИАН в правоохранительных органах.

Позже в СБУ сообщили, что на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве проходят контрразведывательные мероприятия совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

«В частности, учитывая вооруженную агрессию России, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан», — говорится в сообщении.

Священник ПЦУ Михаил Омелян сообщил, что в одном из храмов Киево-Печерской Лавры прославляли Российскую Федерацию, которая ведет кровавую войну против Украины.

Как доказательство он обнародовал видео. При этом Омелян указал, что получил ролик от выпускника Киевской православной богословской академии, который был с друзьями в храме Всех святых печерских в Лавре.

В свою очередь глава СБУ Василий Малыш заявил, что правоохранители изучают материалы по инциденту в храме Киево-Печерской Лавры.

Позже митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь, занимающий пост настоятеля Киево-Печерской лавры, косвенно подтвердил правдивость скандального видео.

15 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство за прославление страны-агрессора в Киево-Печерской Лавре.