Сборная Швейцарии одержала победу над турками на групповом этапе чемпионата Европы по футболу — 2020 со счетом 3:1.

Уже на шестой минуте счет в матче открыл швейцарец Сеферович. На 26-й минуте полузащитник Шакири забил второй гол швейцарцев. На 62-й минуте Кахведжи забил первый гол сборной Турции на турнире. На 68-й минуте тот же Шакири сделал счет 3:1 в пользу швейцарцев.

Таким образом, сборная Швейцарии заняла третье место в группе А, набрав четыре очка. Швейцарцам за три матча группового этапа удалось забить четыре гола и пропустить пять раз.

Сборная Турции не набрала ни одного очка и расположилась на последнем месте в группе. Турки пропустили восемь голов за три матча, а забить им удалось только один раз.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Чемпионат Европы — 2020. Группа А

Швейцария — Турция — 3:1

Голы: 1:0 — Сеферович, 6; 2:0 — Шакири, 26; 2:1 — Кахведжи, 62; 3:1 — Шакири, 68