Сборная Португалии одержала победу над командой Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу и досрочно вышла в плей-офф турнира в Катаре.

Игра, прошедшая 28 ноября на арене «Лусаил Айконик» в городе Лусаил, завершилась со счетом 2:0 в пользу португальцев.

Автором дубля стал Бруну Фернандеш. Первый раз он поразил ворота соперников на 54-й минуте. Изначально гол был записан на капитана команды Португалии Криштиану Роналду, однако затем стало ясно, что он коснулся мяча после удара Фернандеша разве что только кончиками волос. Второй гол герой встречи забил с пенальти на третьей добавленной к основному времени матча минуте.

(«Газета.Ru»)