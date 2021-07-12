12 июля в Риме проходит чествование сборной Италии, которая выиграла чемпионат Европы-2020.

Сначала с национальной командой встретились президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр страны Марио Драги. После этого скуадра адзурра поехала на автобусе с кубком чемпионов Европы по улицам столицы, где чемпионов приветствовали тысячи болельщиков.

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини впервые с 1968 года стала чемпионом Европы. В финале Евро-2020 она переиграла команду Англии. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки «скуадра адзурры» — 3:2.

Сборная Италии побила рекорд по владению мячом в финальных матчах чемпионата Европы. Во встрече против команды Англии коллектив Роберто Манчини владел мячом 65,6% времени.

На групповом этапе итальянцы набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1). В полуфинале команда Манчини в серии пенальти справилась с сопротивлением Испании — 1:1 (4:2).