Сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020. Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:1 (3:2 пен.)

На второй минуте матча сборную Англии вывел вперед Люк Шоу. В середине второго тайма счет после подачи углового сравнял защитник Леонардо Бонуччи.

Решающий удар в серии пенальти нанес Федерико Бернардески.

Англичане впервые вышли в финал континентального первенства, а итальянцы выигрывали турнир в 1968 годы, обыграв в финале Югославию со счетом 2:0. Также «скуадра адзурра» играла в финалах в 2000 и 2012 годах, где уступила Франции и Испании соответственно.