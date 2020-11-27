Сборная Азербайджана завоевала «серебро» и «бронзу» ЧЕ по художественной гимнастике

На 36-м чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла второе место в многоборье, сообщает в пятницу Trend.

За выступление в программе с 3 обручами и 2 парами булав в ходе второго дня чемпионата команда Азербайджана в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной получила от судей 31.700 балла.

Напомним, что в ходе соревнований первого дня чемпионата команда Азербайджана в групповых упражнениях в программе с пятью мячами, получив от судей 34.600 балла, показала лучший результат.

В сумме за два выступления результат команды Азербайджана составил 66.300 балла, в итоге команда завоевала «серебро» в многоборье.

Также сборная Азербайджана заняла третье место в командном первенстве, где суммировались результаты выступлений гимнасток в возрастной категории «юниоры» и результат групповых команд, и итоговый результатсоставил 226.175 балла.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в столице Украины 26-29 ноября 2020 года. Азербайджан на соревновании представляют 11 спортсменок.

В возрастной категории «юниоры» нашу страну на соревновании представляют Нармин Байрамова, Лейли Агазаде, Алина Гезалова и Илона Зейналова.

Во взрослой возрастной категории в индивидуальной программе за Азербайджан выступают Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, а в групповых упражнениях — команда в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной.

В 36-м чемпионате Европы по художественной гимнастике принимают участие спортсменки из 23 стран мира.