Сборная Азербайджана по футзалу проведет сегодня первую встречу в элит-раунде ЧМ

Сборная Азербайджана по футзалу проведет сегодня первую игру в элит-раунде чемпионата мира.

Как сообщает Report, соперником выступит сборная Хорватии.

Встреча на стадионе «Градски врт» в городе Осиек будет организована в 23:00 по бакинскому времени, канал CBC Sport будет транслировать игру в реальном времени.

Следить за игрой будут итальянские судьи Ангело Галанте, Никола Манционе и Алессандро Малфер. В группу С помимо этих команд также вошли сборные России и Словакии. По регламенту, 4 команды, ставшие победителями группы, непосредственно проходят на чемпионат мира. Завершившие групповые встречи на вторых местах встретятся в «плей-офф».

Мундиал состоится 12 сентября – 4 октября в Литве.

| 2020-01-29T10:15:41+00:00 29 января 2020, 11:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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