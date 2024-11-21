Израильская авиация завершила вечером 21 ноября очередную серию ударов по окрестностям Бейрута.

Как передает #, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что это был уже четвертый раунд атак с начала дня. По данным ЦАХАЛ, среди атакованных целей военные еврейского государства — склады оружия, командные штабы и террористическую инфраструктуру организации «Хезболлах» в бейрутском пригороде Дахия.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» против формирований «Хезболлах» в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.