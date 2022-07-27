Сборная Азербайджана по баскетболу среди юношей до 18 лет провела очередную игру в Лиге С чемпионата Европы.

Как сообщает Apasport.az, сборная, возглавляемая Таиром Бахшиевым, на турнире в Сан-Марино встретилась с командой Армении.

Игра завершилась уверенной победой наших баскетболистов. Сборная обыграла армян со счетом 76:65.

Таким образом, наша команда одержала третью победу подряд и с 6 очками вышла в лидеры группы. Сборная Армении обыграла Люксембург (75:71) и Гибралтар (115:60).

Отметим, что следующий матч в группе сборная проведет с командой Молдовы. Игра начнется 28 июля в 14:30 по бакинскому времени.