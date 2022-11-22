Завершился матч первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Аргентины и Саудовской Аравии. Встреча, прошедшая на стадионе «Лусаил Айконик» в Катаре, завершилась победой Саудовской Аравии со счетом 2:1.

В первом тайме нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти и открыл счет в матче. На 48-й минуте форвард сборной Саудовской Аравии Салех Аль-Шехри сравнял счет на табло. На 53-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари шикарным ударом поразил ворота сборной Аргентины и вывел свою команду вперед.

На групповом этапе сборная Аргентины также проведет матчи с национальными командами Мексики и Польши.