В южнокорейском министерстве обороны заявили, что сбежавший в КНДР, возможно, был северокорейцем, ранее пересекшим границу с Южной Кореей, сообщило агентство Yonhap.

Как сообщил источник в минобороны Южной Кореи, перебежчик действительно дважды пересекал демилитаризованную границу. Неизвестна личность этого человека, однако изучается версия того, что он мог быть представителем разведывательных служб.

Подчеркивается, что перебежчик попал на камеры видеонаблюдения и его пытались остановить в течение нескольких часов.