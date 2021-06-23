Четверо саудовцев, которые участвовали в убийстве журналиста Джамаля Кашикчи, ранее прошли боевую подготовку на территории США. Об этом сообщила электронная версия газеты The New York Times.

По словам источников издания и согласно полученным журналистами документам, «четверо саудовцев, которые участвовали в 2018 году в убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Кашикчи, за год до этого прошли боевую подготовку в Соединенных Штатах, согласно условиям контракта, одобренного Госдепартаментом».

В публикации говорится, что обучение проходило в то время, когда «секретное подразделение, которое несет ответственность за убийство Кашикчи, начало масштабную кампанию, включавшую похищения, задержания и пытки саудовцев по приказу наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда» с целью «подавления инакомыслия».

Подготовка была «по сути оборонительной», она включала в себя обучение «безопасной стрельбе» и «реагированию на нападение». По словам источника, подданных Саудовской Аравии также учили методам слежки и ближнему бою. Предполагалось, что эти тренировки позволят им «лучше охранять саудовских лидеров». За подготовку отвечала базирующаяся в штате Арканзас компания Tier 1 Group.

Представитель Tier 1 Group заявил, что обучение саудовцев «не касается их последующих злодеяний».

Журналист, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства своей страны в Стамбуле. 20 октября того же года саудовские власти сообщили, что Кашикчи был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. (ТАСС)