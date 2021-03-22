Саудовская Аравия предложила новый план по прекращению войны в Йемене

Саудовская Аравия предложила новую инициативу по урегулированию конфликта в Йемене, включая повсеместное прекращение огня под эгидой ООН, ждет ответа от хуситов, заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан. Пресс-конференцию транслировал телеканал «Аль-Ихбария».
«Королевство по-прежнему желает установить безопасность и стабильность в Йемене и регионе, поддерживает усилия по установлению мира и прекращению йеменского кризиса. Королевство объявляет об инициативе по прекращению йеменского кризиса и достижению всеобъемлющего политического урегулирования, которое включает полное прекращение огня под контролем ООН», — сказал бен Фархан.
По словам министра, инициатива предусматривает возобновление работы международного аэропорта в йеменской столице Сане по некоторым направлениям, частичное снятие блокады с йеменского порта Ходейды и направление доходов от использования порта на общий счет северных и южных властей в центробанке.(РИА Новости)