Саудовская Аравия предложила новый план по прекращению войны в Йемене

«Королевство по-прежнему желает установить безопасность и стабильность в Йемене и регионе, поддерживает усилия по установлению мира и прекращению йеменского кризиса. Королевство объявляет об инициативе по прекращению йеменского кризиса и достижению всеобъемлющего политического урегулирования, которое включает полное прекращение огня под контролем ООН», — сказал бен Фархан.