Саудовская Аравия до 2030 года готова трудоустроить до 20 000 человек из Азербайджана, вытекает из Меморандума о взаимопонимании, подписанного сегодня в Баку между саудовской компанией ARCO for human resources и Агентством занятости Азербайджана (HR Cell).

Цель состоит в том, чтобы привлечь рабочую силу из Азербайджана в сектор домашнего труда и бизнес-сектор для осуществления различных видов деятельности. При этом месячная заработная плата начинается с 850 долларов США, а трудовой договор заключается на 24 месяца.

«На рынке Саудовской Аравии есть рабочие места по всем видам деятельности и профессиям, и возможности трудоустройства азербайджанских граждан в Королевстве способствуют укреплению отношений двух стран и стратегического сотрудничества», — говорится в меморандуме.