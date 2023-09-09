Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании, который предполагает создание транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами.

«Я рад, что сегодня <…> у нас будет возможность подписать меморандум о взаимопонимании, нацеленный на реализацию проекта экономического коридора между Индией, Ближним Востоком и Европой», — заявил бен Сальман на очередной сессии саммита G20, который проходит в Нью-Дели.

По словам наследного принца, проект предполагает строительство разветвленной сети железных дорог между ближневосточными странами и развитие портовой инфраструктуры. За счет этого участники проекта рассчитывают увеличить пропускную способность маршрутов перевозки экспортных и транзитных грузов. «Проект будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, частью которой станут железные дороги и морские порты, что позволит увеличить товарооборот между заинтересованными сторонами благодаря повышению пропускной способности грузовых маршрутов», — отметил он.

Кроме того, участники проекта планируют построить сеть трубопроводов для транспортировки водорода, а также создать систему кабелей для передачи данных и электроэнергии. Как подчеркнул бен Сальман, транспортный коридор позволит обеспечить устойчивость глобальных цепочек поставок энергоресурсов.