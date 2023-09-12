Сокращение добычи и экспорта нефти, которое Саудовская Аравия и Россия реализуют в этом году, приведет к формированию в IV квартале дефицита более чем в 3 млн баррелей в сутки. Столь значительной нехватки нефти не было на мировом рынке более десятилетия, отмечает Bloomberg.

Обе страны заинтересованы в высоких ценах: Эр-Рияду они нужны для реализации амбициозных реформ, Москве — для продолжения войны.

Страны ОПЕК в текущем квартале добывают, в среднем, 27,4 млн баррелей в сутки, что примерно на 1,8 млн баррелей ниже спроса, оценивает картель в ежемесячном отчете. При сохранении добычи на нынешнем уровне разница между спросом и предложением вырастет примерно вдвое в следующем квартале, когда потребителям нужно будет около 30,7 млн баррелей в сутки.

В результате коммерческие запасы нефти в мире сократятся в IV квартале примерно на 3,3 млн баррелей в сутки, прогнозирует ОПЕК. Если так и произойдет, это, по подсчетам Bloomberg, будет самым значительным падением с 2007 г., когда мировая экономика и вместе с нею цены на нефть быстро росли накануне финансового кризиса.

В развитых странах коммерческие запасы нефти сейчас на 115 млн баррелей ниже среднего значения за последние пять лет, а во втором полугодии могут сократиться на 1,7 млн баррелей в сутки, говорилось в августовском отчете Международного энергетического агентства.

На прошлой неделе Саудовская Аравия заявила, что продлит сокращение среднесуточной добычи на 1 млн баррелей до конца года. Россия, которая обещала весной снизить среднесуточную добычу на 500 000 баррелей (но, судя по всему, этого не сделала), затем взялась ограничить уже экспорт: с августа — на 500 000, а с сентября — на 300 000 баррелей в сутки. На прошлой неделе вице-премьер Алекандр Новак тоже заявил, что сокращение на 300 000 баррелей продлится до конца года.

Цена нефти Brent, которая в последнюю неделю колебалась у отметки $91 за баррель, во вторник подскочила и поднималась до $92,35. Цена стала быстро расти с конца июня и с тех пор взлетела более чем на 27%.

Чтобы иметь сбалансированный бюджет и возможность реализовать амбиции наследного принца Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда по преобразованию экономики, Эр-Рияду нужна цена нефти не менее $85 за баррель, считает Раад Алкадири, аналитик Eurasia Group. Аналитики Bloomberg Economics дают оценку почти в $100.

Однако подорожание сырья может вновь усилить инфляционное давление в мировой экономике и, в частности, привести к росту цен на бензин в США в предвыборный год, указывают эксперты. «В Вашингтоне у саудовцев сейчас немного друзей. Если там захотят обвинить кого-то в том, что цены на заправках снова растут, а экономика замедляется, они, без сомнения, станут целью номер 1», — говорит Алкадири (цитата по Financial Times).

Российская нефть Urals тоже дорожает и уже несколько месяцев превышает потолок в $60 за баррель, установленный западными странами.