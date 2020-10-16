Саркози предъявлены обвинения в создании «преступного сообщества» по делу о Ливии

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в создании «преступного сообщества» в связи с предполагаемым финансированием Ливией его президентской кампании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что во Франции начался суд в отношении бывшего президента Николя Саркози. Его обвиняют в попытке давления на судью ради получения информации по другому делу, фигурантом которого стал политик, — о незаконном получении средств от бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи на предвыборную кампанию 2011 года. Также Николя Саркози обвиняется в коррупции и перерасходе средств на его предвыборную кампанию 2012 года.

В 2018 году по этому делу Саркози уже предъявлялись обвинения в пассивной коррупции, нелегальном финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств. Сам политик в ходе допроса в 2018 года заявлял, что обвинен без каких-либо вещественных доказательств.

| 2020-10-16T16:55:15+04:00 16 октября 2020, 17:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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