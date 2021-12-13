Власти Армении отказываются от любых антитурецких процессов, написал в своем Facebook армянский политолог-международник Сурен Саркисян.

«Полагаю, вы заметили, что власти Армении не присоединяются ни к каким формальным или неформальным антитурецким платформам, международным альянсам или форматам. Именно в результате этого отказа власти РА пустились в поиски посредников для нормализации отношений с Турцией. Это реалии, которые нельзя отрицать.

Наибольшую обеспокоенность, однако, вызывает тот факт, что эти власти перестали каким-то образом сопротивляться, противодействовать и сдерживать (Countering) Турцию.

Противостояние характерно в международных отношениях даже для дружественных, но соперничающих стран с целью продвижения личных интересов.

А нынешняя ситуация означает отказ от всех возможностей против Турции, лишение в какой-то момент всех инструментов в ходе переговоров и односторонние уступки», — написал Саркисян.