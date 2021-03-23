Саркисян и Пашинян обсудили проведение досрочных парламентских выборов

Президент Армении Армен Саркисян провел переговоры с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом сообщает «Интерфакс».
В ходе беседы стороны обсудили сложившуюся в стране ситуацию, а также возможные действия по улучшению внутриполитических настроений.
Кроме того, Саркисян и Пашинян затронули вопрос о проведении досрочных парламентских выборов.
В пресс-службе главы государства подчеркнули, что президент и премьер указали на важность шагов, которые направлены на организацию свободных и справедливых выборов. В частности, рассмотрен вариант путем совершенствования Конституции и законодательства страны.
Ранее Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня.