Санкт-Петербург будет временно переименован обратно в Ленинград, но только для пилотов и авиадиспетчеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на документы.

«Авиадиспетчерам предписано при общении с пилотами, заходящими на посадку в Пулково и пролетающими над городом, использовать позывные Ленинград-Подход и Ленинград-Контроль», — говорится в публикации.

По данным канала, такое решение было принято в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. С 8 по 10 мая все авиадиспетчеры и пилоты самолетов в Пулково будут обязаны называть Петербург Ленинградом.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», Волгоград также будет переименован в Сталинград. Пилоты, заходящие на посадку в аэропорт Гумрак, будут говорить авиадиспетчерам «Сталинград-Подход (Контроль)».

Пилот гражданской авиации Максим рассказал в беседе с «Осторожно, новости», что подобная инициатива с переименованием городов к празднику происходит впервые. Пилот назвал инициативу «забавной провокацией».

«Прикольно было бы, если Люфтганза (национальный авиаперевозчик Германии. — «Газета.Ru») на 9 Мая прилетела в Волгоград. Contact Stalingrad tower, please», — отметил собеседник издания.