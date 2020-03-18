Самозащита планеты Земля или ненаучный взгляд на проблему коронавируса

Чрезмерное самомнение человека, возомнившего себя венцом природы, терпит фиаско очередной раз. Неразумная деятельность людей, уже приведшая к изменению климата на планете, продолжается, и, как следствие, результаты все плачевнее. Однако (во всяком случае у меня сложилось такое мнение), природа в состоянии себя защитить. Эпидемия, поразившая практически весь мир, внесшая хаос не только в умы и настроения людей, но и в экономику многих стран, оказалась достаточно благотворной для климата. Процитирую информацию с местного сайта «Эпидемия коронавируса помогла снизить уровень загрязнения воздуха в Китае. Об этом сообщило NASA. Агентство опубликовало соответствующие спутниковые снимки, на которых видно снижение уровня диоксида азота в воздухе».

«NASA отмечает, что в карантин были помещены миллионы людей, это крупнейшая подобная акция в истории человечества. «Это первый раз, когда я вижу столь существенное падение уровня диоксида азота на такой большой площади из-за конкретного события», — заявила исследователь качества воздуха в Центре космических полетов Годдарда (Goddard Space Flight Center) при NASA Фей Лю.»

Получается, что человека в отношении планеты Земля можно сравнить с тем же вредоносным вирусом, отравляющим поверхность Земли, а также ее водные ресурсы и недра, истребляющим ее флору и фауну. Еще одно удивительное совпадение, дающее пищу для фантазии, это строение вируса, в виде короны, из-за чего его и назвали коронавирусом. Предупреждение о вредоносной деятельности человека идет от планеты, от Земли, благодаря которой, мы можем жить. От нашей главной покровительницы, от той, от кого зависит существование рода человеческого. Как бы не старались ученые, не тешили себя надеждой найти планету, подобную Земле, где род человеческий мог продолжить свое существование в случае гибели планеты (а это не исключено, учитывая людское безумие), ничего подобного Земле найти не удается. И вряд ли удастся.

Конечно, это всего лишь фантазия на тему эпидемий, мора. Также можно вспомнить участившиеся природные катаклизмы. Бури, тайфуны, ураганы, наводнения, землетрясения. Словно Земля, защищаясь, переходит в атаку. «Лучшая защита — нападение». Кстати, люди не в первый раз терпят бедствие из-за своего неразумного поведения. Как тут не вспомнить всемирный потоп или Содом и Гоморру. Конечно, опираться на библию в качестве надежного источника информации сложно, если не сказать легкомысленно. Тем не менее, многие пересказанные в ней события в той или иной степени достоверны.

Человечество пережило немало эпидемий. Возможно стоило бы провести исследования, найти алгоритм появления той или иной напасти. Связаны ли они с всплесками безумного поведения людей во времена войн, революций? Либо являются ответом на чрезмерную, сверхактивную деятельность людей, не знающих ни в чем меры?

Агрессивное вредоносное влияние людей на здоровье планеты неоспоримо. Атомная катастрофа в Чернобыле надолго закрыла эту зону для людей. Удивительно то, что на сегодняшний день, через почти 34 года после аварии на атомной электростанции, выжженная, загрязненная атомной радиацией земля, стала возрождаться; на этой территории появились даже животные, внесенные в Красную книгу. В частности, одной из фото ловушек заснята редкая самка глухаря. В зоне Чернобыля поселились многие виды животных. Волки, олени, лоси, зубры, медведи, дикие собаки Динго, не говоря о пернатых. Сегодня украинские ученые призывают сделать из Чернобыльской зоны заповедник. Парадоксальная ситуация. Ужасная катастрофа, вынудившая людей освободить эту территорию, в конечном итоге оказалась для самой Земли, для животного мира, в некотором роде, позитивной. Страшная радиация менее опасна, чем род человеческий.

Происхождение вируса, по мнению большинства людей не может быть связано с реакцией планеты Земля.

Теории заговора очень привлекательны для людей, ищущих причины любого явления, и, не без основания, задающих вопрос, а кому это выгодно. Множество гипотез про утечку вируса из биологической лаборатории в Китае, тем более, что в Ухане имеется подобная лаборатория. А создание вируса в условиях современного мира гибридных войн вполне обычное явление. Не обошлось без кивка в сторону гегемона международной политики США, мечтающих, и даже не скрывающих этой мечты, переиграть Китай на поле экономики.

Безусловно все эти теории вполне реальны, нельзя их не учитывать. Но, на мой взгляд, все проще, обыденнее и страшнее. Люди — сами вершители своей судьбы. Неслучайно именно в Китае, где промышленное производство достигло безумных размеров, появился коронавирус. Посмотрите на любой предмет вас окружающий, и вы убедитесь в том, что товар произведен в Китае. И согласитесь с тем, что производители не просто не заботятся об экологической составляющей, им совершенно безразлична судьба планеты. Они заботятся лишь об одном, о прибыли. В Пекине люди и без вируса ходят, чаще всего, в респираторах.

Приведу еще один яркий пример. Эпидемия холеры, поразившая лондонцев в 1854 году, также не отразилась на взгляде на проблему. «В середине XIX века в Сохо (бедный район в Лондоне) назрела проблема с удалением нечистот: квартал был густо населён, однако не был подключён к лондонской системе канализации. В подвалах многих домов прямо под полом располагались выгребные ямы, в которые стекали нечистоты. Городские власти, знавшие о регулярном переполнении выгребных ям, приняли решение сбрасывать нечистоты в Темзу. В результате сточные воды попали в городскую систему водоснабжения, что вызвало вспышку эпидемии холеры» (википедия). Доктор Джон Сноу стал избавителем лондонцев от напасти, доказав властям, что причиной болезни является загрязненная вода, которой пользовались жители этого района. Благодаря доктору власти согласились усовершенствовать систему канализации. Его исследования явились прорывом в эпидемиологии.

Страшную болезнь сотворили сами люди используя полноводную Темзу в качестве сортира.

Сегодня, когда Италия страдает от эпидемии, и гробами погибших людей заполнили церкви, пришла весть о том, что в Венеции, долго терпевшей варварское нашествие людей, вода впервые за многие годы стала чистой, прозрачной, и в ней появились стайки рыб.

Возникает вопрос: почему люди настолько ограничены, если не сказать безумны, что не понимают к чему может привести их бурная деятельность. Почему они не могут довольствоваться необходимым, а предпочитают во всем доходить до абсурдных величин? Больше, выше, дальше, глубже, мощнее…

Конечно, есть разумные адекватные люди, понимающие куда ведет «бесконечная борьба за лучшую жизнь». Как, вероятно, следовало ожидать, самым громким голосом в защиту Земли оказался детский голос. Грета Тунберг, девочка, подросток, стала протестовать против поведения взрослых, но таких неразумных взрослых. Дети острее чувствуют боль, беззащитность, чужое горе. К смелой девочке относятся по-разному. Грету любят и ненавидят. Предлагают вручить ей нобелевскую премию и выясняют подробности трудного детства, чтобы обвинить в психической неуравновешенности. Тем не менее, именно ее голос прозвучал достаточно громко и пробился через всеобщую апатию. Появилась слабая надежда на то, что безмерная человеческая жадность и такая же безответственность будут обузданы. Люди перестанут копировать поведение вредоносного вируса, обижая, разрушая, единственную в своем роде планету Земля, на который все мы живем.

Возможно, тогда и планета станет милостивее к своим неразумным детям.

Кстати, дети менее подвержены заболеванию вирусом, как если бы Земля пожалела невинных детей, еще не сотворивших большого зла.