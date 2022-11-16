Самолет НАТО, пролетавший во вторник над воздушным пространством Польши, отследил упавшую в стране ракету. Об этом сообщил CNN военный представитель Альянса.

Представитель НАТО утверждает, что соответствующие данные с радаров переданы Альянсу и Польше.

Издание напоминает, что самолеты НАТО осуществляют регулярное наблюдение за территорией Украины с начала российского вторжения.

Официальный представитель НАТО не сказал, кто запустил ракету, упавшую на территории Польши, и откуда она была запущена.

РФ 15 ноября нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Ближе к вечеру появились сообщения, что две ракеты упали на территории Польши, погибли два человека. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета нацбезопасности.

В МИД Польши заявили, что на территорию страны упала ракета российского производства. А президент страны Дуда заявил, что пока неизвестно точно, кто именно запустил ракету.

Байден созвал из-за взрывов в Польше срочную встречу с мировыми лидерами, собравшимися на встречу G20 на Бали. После встречи он вышел к журналистам и ответил на вопрос, была ли ракета выпущена из России: «Есть предварительная информация, оспаривающая это. Я не хочу говорить об этом, пока мы не проведем полное расследование. Но, судя по траектории, маловероятно, что она была выпущена из России, но увидим».

(УНИАН)