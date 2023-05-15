Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2 9003 по маршруту Баку-Анкара авиакомпании Buta Airways, входящей в состав AZAL, принял решение приземлиться в Международном аэропорту в Тбилиси.

Как сообщает # со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские авиалинии», причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.

«Самолет благополучно приземлился в аэропорту Тбилиси в 12:23 по местному времени. После оказания медицинской помощи пассажиру, самолет вылетит в Анкару», — говорится в сообщении.