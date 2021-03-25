Саммит ЕС постановил активизировать сотрудничество с Турцией

Саммит ЕС принял решение активизировать политический и экономический диалог с Турцией в ответ на действия Анкары по деэскалации ситуации вокруг Кипра, но предупредил о возможности новых санкций, если ситуация изменится.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе итоговом заявлении встречи глав государств и правительств ЕС по отношениям с Турцией.

«Мы приветствуем недавнюю деэскалацию в Восточном Средиземноморье благодаря прекращению нелегальной буровой деятельности (Турции в спорных водах близ побережья Кипра, направленной на разведку углеводородов — прим. ТАСС), возобновлению двусторонних переговоров с Грецией и предстоящим переговорам по кипрской проблеме под эгидой ООН, — говорится в документе. — С целью укрепить эту позитивную динамику ЕС готов начать с Турцией поэтапный, пропорциональный и обратимый диалог по активизации сотрудничества по ряду направлений».

В частности, речь идет об активизации «политического диалога по здравоохранению, климату, борьбе с терроризмом и региональному сотрудничеству». Кроме того, ЕС готов начать консультации с Турцией по оптимизации работы соглашения о таможенном союзе и об упрощении визового режима.

Саммит ЕС также приветствовал действия Турции по размещению 4 млн сирийских на ее территории и призвал Еврокомиссию подготовить предложения по оказанию Анкаре финансовой помощи для их обеспечения всем необходимым. Саммит также призвал Турцию играть позитивную роль в урегулировании в Ливии, Сирии и на Южном Кавказе.

В заявлении подчеркивается, что ЕС будет мониторить действия Анкары и даст им новую оценку на следующем саммите в июне.