Сами армянские политики в недоумении от действий Пашиняна — политолог

«Непоследовательность Никола Пашиняна ни к чему хорошему не приведет», — такое мнение высказал в беседе с # политолог Ильгар Велизаде, комментируя последние события вокруг карабахского конфликта.

По словам политолога, более противоречивой власти в Армении еще не было. «Да, к власти в Армении приходили разные команды, но такого непредсказуемого лидера еще не было. Какая неразбериха у него во внешней политике, примерно такая же — во внутренней. Даже сами армянские политики в недоумении от действий Пашиняна», — сказал он.

Аналитик также добавил, что в условиях, когда говорить о какой-либо последовательности от того или иного армянского политика не приходится, то и ожидать каких-либо положительных тенденций не стоит.

«Пашинян тот человек, который внес суматоху не только во внешнюю политику Армении, но и теряет из-за своей непоследовательности некоторых соратников. Он умудрился внести раскол даже в команду, с которой пришел к власти», — добавил он.

Говоря об урегулировании карабахского конфликта, Велизаде сказал, что ситуация очень печальная, так как к власти пришел человек, который не отдает отчета своим действиям и словам.

«Он не является хозяином своего слова, он говорит, что окончательное решение в карабахском вопросе за сепаратистами и, тем самым, снимает с себя ответственность за ход и результат переговорного процесса. Мы ведем переговоры с Пашиняном, а не с сепаратистами, и конечное решение тоже за ним, но он не хочет брать на себя ответственность. Такая ситуация раздражает не только Баку, но и Москву» — подчеркнул эксперт.

Аналитик добавил, что Кремль недоволен им больше, чем кто-либо еще, и именно поэтому Лавров сделал однозначные заявления по урегулированию конфликта.

«По сути дела заявления Лаврова нужно рассматривать в контексте того, что Ереван должен определится со своей позицией. Это касается не только карабахского конфликта, но ряда вопросов, касаемо собственной повестки. Сейчас мяч на стороне Пашиняна, но, судя по всему, он предпочитает политику лавирования и ухода от конкретных действий и решений. Чем это все в конечном счете обернется для Армении, непонятно. В любом случае, ничего хорошего ждать, с учетом экономических проблем, которые создал коронавирус, лишив армянского лидера возможностей для маневра, не приходится», — резюмировал аналитик.