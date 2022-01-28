Говоря о разрешенном конфликте, ПАСЕ в очередной раз демонстрирует неспособность верно оценивать реалии».

Как передает Report, об этом руководитель делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов сказал во время зимней сессии структуры в ходе обсуждения резолюции, посвященной мониторинговым процедурам.

«Можно сказать, что большинство членов Ассамблеи уже подняли этот вопрос на сессии. Мы должны говорить о реальном положении вещей. В ПАСЕ все еще говорят о карабахском конфликте, хотя конфликт разрешен. Такого конфликта больше не существует. Включая в резолюцию несуществующий конфликт, Ассамблея демонстрирует, что очень далека от реальности», — сказал он.

Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Деятельность демократических институтов в Армении». Часть резолюции посвящена 44-дневной войне. В резолюции говорится о необходимости справедливого и продолжительного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.