Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Гарибашвили премьером

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Ираклия Гарибашвили премьер-министром. Об этом пишет РИА «Новости».

«В соответствии с пунктом 5 статьи 56 конституции Грузии назначить Ираклия Гарибашвили премьер-министром Грузии», — говорится в распоряжении.

Министром внутренних дел стал Вахтанг Гомелаури, министром образования, науки, культуры и спорта — Михаил Чхенкели, главой минздрава — Екатерина Тикарадзе, госминистром по вопросам примирения и гражданской интеграции — Тея Ахвледиани, министром финансов — Вано Мачавариани, главой МИД — Давид Залкалиани, министром юстиции — Гоча Лорткипанидзе, министром окружающей среды и природных ресурсов — Леван Давиташвили, министром экономики и устойчивого развития — Натия Турнава.

Ранее парламент Грузии утвердил новое правительство.