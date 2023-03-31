Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство страны в попытке смены внешнеполитического курса, передает Новости-Грузия. Об этом политик заявила в ходе ежегодного выступления в парламенте.

«Вы были правительством, которое пообещало народу, что Грузия подаст заявку на членство в ЕС. Правящая партия единогласно назвала этот европейский путь нашим цивилизационным выбором. Где вы стоите сейчас и почему вы отклонились от воли народа и полученного от него мандата? Сегодня вы — правительство, которое медленно начало трансформироваться», – сказала Зурабишвили.

Президент отметила, что вместо укрепления государственных институтов, в стране укрепляется однопартийная система, а принимаемые в ускоренном режиме законы служат не укреплению демократии или благосостоянию граждан, а укреплению и расширению власти. Одновременно, по словам Зурабишвили, необходимая для будущего страны судебная реформа зашла в тупик и «правительство не разорвало порочный круг».

«Вы — правительство, которое своими непостижимыми шагами, предпринятыми в последние годы, противостоит внешней цели страны и народному наказу», – констатировал Зурабишвили.

Президент отметила, что первые знаки вопроса у нее появились еще в 2019 году, когда в Тбилиси был приглашен депутат Госдумы Гаврилов.

Но прямо начало смены внешнеполитического курса она связала с 2021 годом, когда Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики. «И вот тут начинается великое непонимание по поводу того, кто несет ответственность за этот новый курс», – сказала Зурабишвили.

Она отметила, что вопросы есть и к оппозиции, которая бесконечно объявляет бойкоты и несет вредные для страны сообщения в ЕС и США, но главная ответственность за происходящее лежит на правительстве.

«Сколько бы вы ни пытались свалить на кого-то недостижение результата различными методами – смоделированными сценариями, заговорами, конспирологическими теориями и оскорблениями людей, это не отменит вашей ответственности. Как бы вы ни пытались убедить людей, что Европа против наших национальных интересов, ценностей или даже мира, у вас ничего не получится. Грузинский народ уже более века знает, что такое Европа и зачем ему Европа», – продолжила президент Грузии.

Зурабишвили прямо обвинила правительство Грузии в том, что действия Кабмина привели к провалу усилий на получение статуса кандидата в ЕС.

«В последние два года мы заметно старались не раздражать Россию, что, может быть, и понятно, но непонятно, почему мы не относимся к своим друзьям и партнерам с такой же вежливостью и трепетом. В результате сегодня мы испортили дипломатические отношения, в первую очередь, с теми европейскими странами, которые традиционно отличались нашей поддержкой. Благодаря риторике и действиям этих последних двух лет вы стерли и изменили курс своего 9-летнего правления и отклонились от воли и мандата вашего народа и избирателей. В результате всего этого 17 июня 2022 года Грузия не получила статуса кандидата», — сказала она.