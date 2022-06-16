«Сегодня мы видим, что мир сталкивается со сложными вызовами».

Как передает АПА, об этом заявила сегодня Президент Грузии Саломе Зурабишвили на церемонии открытия IX Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку».

Саломе Зурабишвили отметила, что говоря об угрозах глобальному миропорядку, не следует забывать и о Южном Кавказе:

«На Южном Кавказе мы до сих пор видим последствия наследия СССР. Часть грузинских территорий все еще находится под оккупацией. Попытка проведения референдума на наших оккупированных территориях также является шагом к признанию оккупации. Грузия пытается восстановить свою территориальную целостность, также должна восстановить суверенитет на своих оккупированных территориях. Грузия стремится к обеспечению территориальной целостности. Решение должно быть найдено посредством диалога, война не должна быть решением».