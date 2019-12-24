Саломе Зурабишвили: Азербайджан — добрый друг и партнер Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Для меня большая честь поздравить Вас по случаю дня Вашего рождения. Руководимый Вами Азербайджан — добрый друг и партнер Грузии. Отношения между Грузией и Азербайджаном действительно являются образцовыми. Верю, что мы и впредь будем предпринимать полезные шаги, направленные на укрепление и дальнейшее усиление стабильности в регионе.

Желаю Вам крепкого здоровья, Вашей стране – благополучия, мира и успехов», — говорится в поздравлении грузинского главы государства.

| 2019-12-24T15:46:14+00:00 24 декабря 2019, 17:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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