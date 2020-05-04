Салман Байрамов: В Азербайджане о победе помнят и говорят о ней с гордостью

Государственный телеканал AZTV готовит серию масштабных проектов, посвященных 75-ой годовщине победы над фашизмом.

Как сообщает #, один из таких проектов, художественный музыкально–поэтический ролик на стихотворение выдающегося азербайджанского поэта, драматурга и общественного деятеля Сулеймана Рустама «Ana və poçtalyon» (Мать и почтальон), в котором снялись такие звезды театра и кино как Гамида Омарова, Мабуд Магераммов, Эльнар Гараев, Салман Байрамов, Ярослав Трифонов и Юрий Омельченко.

Написанные в годы Великой Отечественной войны патриотические стихи Сулеймана Рустама — «Настанет день», «Сынам Азербайджана», «Ответ старика» и многие другие посвящены мужеству и самоотверженности каждого воина, непоколебимой вере всего советского народа в победу над врагом.

Произведение «Мать и почтальон», созданное в 1942 году, занимает особое место в творчество поэта. Оно пользуется большой популярностью и чаще остальных находит свое отражение в экранизации и постановках.

Мать долгих четыре месяца ждущая весточки от сына-фронтовика, гонит почтальона: «Не будет письма мне… больше не приходи». Почтальон, опечаленный уходит, но он не обижен, ему горько за страдания старой матери. Но и мать глубоко переживает свой поступок. Наконец, когда почтальон приносит долгожданное письмо, этому событию вместе с матерью радуются и почтальон, и вся округа. Это стихотворение, написанное с большой эмоциональной силой, глубоко волнует читателя, пробуждая самые светлые чувства.

Премьера ролика состоится 9 мая .

«Победа в Великой Отечественной Войне – наша общая история. Нет такой семьи, куда бы не постучалась эта беда. Порой я слышу, как молодые люди, которые даже не знают значения слов «порох» и «баррикада», страстно отрицают значение этой великой победы, утверждая, что нам не нужны ни памятники, ни даты, связанные с ней. Это – страшное заблуждение! Мы не должны уподобляться некоторым странам, которые сегодня переписывают историю, демонтируют памятники, сжигают книги. Это наглядный пример национализма. В Азербайджане о победе всегда помнят и говорят о ней с гордостью, потому что Баку – это город героев. Почти миллион наших граждан ушли на фронт, больше половины из них не вернулись. Азербайджанская нефть стала одним из решающих факторов, обеспечивших победу. Гитлер жаждал завоевать наш нефтяной Баку, его планам не суждено было сбыться!. На войне воевали оба моих деда. Один был тяжело ранен, другой — погиб», — рассказывает в интервью # участники проекта, актер Русского драмтеатра Салман Байрамов.

Он подчеркнул, что с большим удовольствием снялся со своим коллегами из театра в празднично — патриотическом проекте AZTV.

«Мы снимались в костюмах того времени, стреляли из автоматов 1943 года, взрывали бомбы пробираясь сквозь баррикады. На съемках был полностью передан дух того времени. Это – наша рана. Мы никогда не должны забывать об этом. А таких проектов должно быть как можно больше, чтобы молодое поколение знало и не забывало свою историю!», — отметил актер.

Актеры Русского драмтеатра Ярослав Трифонов, Юрий Омельченко также поделились своими впечатлениями от участия в проекте:

«Тема Великой Отечественной Войны близка нам всем. Война коснулась всех и каждого. Мой дед, Иван Доля, герой войны, капитан второго ранга, освобождал Сталинград, Донецк и Луганск. Мы помним подвиг наших героев, ветеранов, никто не забыт, ничто не забыто. Вклад Азербайджана в общую победу неоценим. Не случайно говорят, что войну мы выиграли благодаря бакинской нефти, холодной русской зиме и воли народа!

Для меня была большая честь одеть эту форму и принять участие в проекте AZTV», — сказал корреспонденту # Ярослав Трифонов.

«Война — это страшно. Война — это крушение надежд. Миллионы разбитых судеб. Безумие. Сколько сил приложило целое поколение чтобы сегодня мы жили в мире. Благодарность и низкий поклон — это самое малое, что мы можем сделать для того, чтобы хоть как — то поблагодарить героев войны и их подвиг!», — заключил Юрий Омельченко.