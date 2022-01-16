Американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах в отношении России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, включая украинцев… Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов», — сказал Салливан в интервью телеканалу CBS.

Контакты в Женеве, Брюсселе и Вене выявили значительные расхождения в позициях сторон и завершились без договоренностей о новых контактах.