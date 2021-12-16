Сообщение о том, что проводящий 41-й день голодовку политзаключенный Салех Рустамов впал в кому, неправда. Об этом агентству Turan заявил врач Адыль Гейбулла, который 16 декабря посетил Рустамова.

Он также заявил, что Салех Рустамов прекратил голодовку.

«Учитывая многочисленные обращения родных, близких и общественности, он прекратил голодовку», — отметил Гейбулла.

Отметим, С.Рустамов был задержан в 2018 году. Он был признан виновным по статьям УК 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением особо крупного дохода), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация крупных денежных средств или другого имущества, полученных организованной бандой преступным путем) и по другим статьям УК и приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.