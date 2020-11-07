Сакральная жертва

Во все времена люди пытались понять, как устроен мир, и каким образом можно сделать свое существование безопасным и комфортным. В определенных областях им удавалось устроить свой быт, в других, по независящим от них причинам, они терпели поражение. Что оставалось? Поверить в то, что засуха, наводнение, землетрясение и другие катаклизмы зависят от высших сил. Люди придумали себе богов. Паганизм или язычество, так называют многобожие. Чтобы задобрить неведомые им силы и получить их благосклонность, стали приносить жертвы. Беда в том, что некоторые божества оказались, как представляли себе люди, кровожадными. Они требовали человеческих жертв. Ацтеки, египтяне, индусы, члены разных сект, ряд длинный, каждый может продолжить, приносили своих собратьев в жертву. И часто жертвами оказывались младенцы. Кровь невинных младенцев стоила дороже крови грешных взрослых. Богини Кали, Кибела, Астарта, чаще это были богини плодородия, земли, а также, смерти и упадка, те самые богини, которым приносили такого рода жертвы.

С развитием цивилизации страшный обряд жертвоприношения людей стал угасать. Авраама по Библии, остановил Бог, предложив принести ему в жертву вместо сына, ягненка. Единобожие оказалось следующим шагом на пути к цивилизации. Единый Бог не требовал человеческих жертв. Безусловно, религиозные войны унесли столько жизней, что никакая богиня Кали не сравнится в кровожадности с религиозными деятелями. Но ведь в священных книгах: Торе, Библии, Коране нет призыва к войнам. Есть призыв защитить себя, своих близких, свой народ, свою землю. Одно дело, что записано в книгах, даже священных, другое, что мы видим в реальности.

Сегодня у нас идет война. Вторая Карабахская война. Мы, азербайджанцы, хотим вернуть себе наши земли. Защищаем себя, своих близких, свою землю. За время войны, унесшей жизни наших азербайджанских мальчиков, мужчин и мирных жителей, а также жизни армянских мальчиков, мужчин и мирных жителей (конечно, число погибших мирных азербайджанцев во много раз больше, чем мирных армян, по той причине, что «доблестные армянские войска» стреляют по мирным городам вне зоны войны: Гянджа, Барда, Тертер, Геранбой… тому свидетельство) мы, азербайджанцы, никак не можем понять логику армян. Баталии на поле информационных площадок ведутся каждый день. Многие из нас, не особо интересовавшиеся историей, вдруг стали большими специалистами в вопросах современной и, даже, древней истории. Замечу, что каждая сторона имеет свои собственные исторические ресурсы. Проблема в том, что ревизия, пересмотр современной политической истории может привести к глобальной мировой войне. Перекраивание границ существующих государств — занятие не способствующее миру и благополучию. Не стоит вдаваться в исторические дискуссии, и взывать к событиям, которые происходили до нашей эры, в начале нашей эры и так далее. Тоска по величию, в частности, армянскому величию, ведет армян в тупик.

Почему получилось так, что армяне не могут согласиться с сегодняшними границами Армении и понять, что это большое счастье иметь свою территорию, свой дом, в котором можно жить так, как считаешь нужным? Почему они не могут согласиться с тем, что не стоит претендовать на земли соседей и столько лет удерживать чужую оккупированную ими территорию? Почему? Если они однажды смогут ответить на этот вопрос и решить для себя, что чужое надо вернуть, тогда не понадобится каждому армянину изучать древние манускрипты на древнеармянском языке, чтобы блеснуть эрудицией и, в конечном итоге, заявить, что пол мира живет на исконных армянских землях. Полагаю, что ответ на этот вопрос существует. Армяне, живущие в Армении и в Нагорном Карабахе, выполняют роль жертвы, сакральной жертвы, которую приносят их благополучные соотечественники, проживающие за рубежами родины – Армении. Они живут в развитых странах, пользуются всеми благами комфортной жизни. Для остроты ощущений им не хватает малости: адреналина, драйва. Надо заявить миру о своей исключительности, принадлежности к самому древнему народу мира, от которого произошла цивилизация. Этот драйв они получают, подпитывая ненависть к тюркам. Лелея, словно редкий цветок, идею геноцида армянского народа со стороны турков. Турки согласились открыть архивы, возможно, именно в архивных документах могут быть свидетельства такого рода, что окажутся неудобными для армянских политиков. Армяне, постоянно упоминая о геноциде, не исключено, сами того не желая, стали ассоциироваться в сознании других народов с образом жертвы. Армянин, значит, жертва. Прошлого геноцида, или, как они уверяют сегодня, потенциального, грядущего геноцида, все с той же стороны, со стороны тюрков.

Кто культивирует этот образ «сакральной жертвы», известно. Армянская диаспора в России, успешно представленная во всех сферах жизнедеятельности Российского государства, продолжает внедрять в сознание благодарной аудитории образ маленькой, но гордой Армении, являющейся жертвой «кровожадных тюркских террористов», единственным оплотом христианства на всем земном шаре, противостоящим «страшным мусульманским ордам». Приблизительно такую же риторику мы видим по всему миру. Во Франции, где армянская диаспора традиционно многочисленна и сильна, в США, вспомним о Калифорнии и несравненной Ким Кардашьян, можно сказать, лице армянской американской диаспоры. Все эти граждане других государств, имеющих армянские корни, громче всех кричат о варварах турках и геноциде. Они перекрывают дороги, устраивают шествия, митингуют перед посольствами, требуя защитить «многострадальный» армянский народ. А потом покричав, получив желаемый драйв, возвращаются к себе домой, в комфортные безопасные дома, где они не боятся за своих детей. Переводят средства в бюджет несчастной Армении. Покупают оружие для «доблестных армянских воинов Карабаха», организовывают террористические организации, как не вспомнить трагически известную террористическую группировку «ASALA». В числе этих воинов не значатся их дети, дети армян из благополучных стран Европы и Америки. Нет. Их дети в безопасных, развитых странах. Ну разве что несколько экзальтированных французов, армянского происхождения, приехавших защитить братьев соплеменников. Безусловно, на стороне «армии Нагорного Карабаха» воюют террористы наемники со всего мира, псы войны, их тоже покупает диаспора. И самое главное, армянскими воинами в Карабахе обречены быть армянские мальчики и мужчины, живущие в Армении и Нагорном Карабахе. Они и являются сакральными жертвами мирового армянства.

Причина в этом. В принесении в жертву армянами диаспоры, армян Армении и Нагорного Карабаха, в нескончаемых песнях о «великой Армении», о геноциде, о силе духа армянского народа, живущего в окружении врагов. Никто из армян не хочет признать, что проблемы с соседними государствами у них возникли из-за поползновений армян на чужие земли. Их тяжелое экономическое положение, несмотря на подношения армянской диаспоры, из того же источника, из-за их агрессии в отношении соседей. Как ни грустно, но приходится согласиться с тем, что краеугольным камнем армянского этноса стал геноцид, идея исключительности армян и их претензий на земли других государств. Армяне, осознающие, что в Армении, при таком раскладе, при оккупационной национальной политики, жизни нет и не будет, стремятся пополнить ряды счастливчиков из диаспоры. Их можно понять. И зачем им тогда еще чужие земли? Если они не могут жить на той земле, что по праву числится за ними.

Азербайджанцы долгое время пытались урезонить армянских политиков, решивших, что оккупация азербайджанских земель армянами, вопрос решенный. Почти 30 лет безуспешных переговоров тому гарантия, в их понимании. Как оказалось, их надежды были напрасными.

Мы, азербайджанцы, воюем за наши земли. Иного выбора нет.